شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 114 ملعبا بمراكز الشباب بتكلفة 143 مليون جنيه منذ بداية العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتقدم رمزى هندى، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان بعدد الملاعب الموجودة على مستوى الجمهورية بمراكز الشباب وما تم تنفيذه منها، وأوضح البيان أنه تم تنفيذ 114 ملعب بمراكز الشباب بتكلفة إجمالية 143 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، مشيرا إلى أنه تم سداد 40 مليون جنيه فقط من هذا المبلغ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وكانت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد طالبت ممثلو المجلس القومى للشباب بعدد الملاعب التى تم تطويرها وإنشائها بمراكز الشباب منذ بدء العام المالى الحالى.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.