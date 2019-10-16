شكرا لقرائتكم خبر عن يحتفل به العالم منذ 31 عاما.. 10 معلومات عن اليوم العالمى للأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، الأربعاء اليوم العالمى للأغذية، تحت شعار "نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع فى العالم". ”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية 10 معلومات حول اليوم العالمى كما يلى :- 1- فى عام 1980 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا باعتبار يوم 16 أكتوبر للاحتفال بيوم الغذاء العالمى 2 - تم اتخاذ القرار بناء على قرار رقم 1/79 الصادر عن الدورة الـ 20 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة فى نوفمبر 1979. 3- يهدف الاحتفال باليوم العالمى للأغذية إلى زيادة الوعى بمعاناة الجياع. 4- كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولى لمكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين الدول النامية. Advertisements 5 - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أكدت ضرورة تحويل النظم الغذائية إلى عوامل مسرعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 6- وخلال هذا العام حذرت "الفاو" من التقدم البطيء في محاربة الجوع وارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة. 7- ووفقا للفاو فإنه يوجد في العالم اليوم 1 من بين 9 أشخاص يعانى من الجوع. 8- هناك أكثر من 672 مليونا من البالغين و124 مليونا من الفتيات والفتيان (5-19 سنة) يعانون من السمنة المفرطة. 9 - كما يعانى أكثر من 40 مليون طفل دون سن الخامسة من زيادة الوزن. 10- الاحتفال باليوم العالمى للأغذية هذا العام تحت شعار "نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع فى العالم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يحتفل به العالم منذ 31 عاما.. 10 معلومات عن اليوم العالمى للأغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.