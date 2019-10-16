شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد من 20 قاضيا من الدول الأفريقية يزور محكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، 20 قاضيا من مختلف الدول الأفريقية من خلال برنامج التعاون بين مركز الدراسات القضائية والدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

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وكان فى استقبالهم المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، وأطلعهم على عمل المحكمة العليا ودورها من خلال لقاء بمركز المعلومات القضائية، واشترك فى اللقاء المستشارين حسام صادق رئيس التعاون الدولى بالمحكمة، وعمرو الزهيرى مدير مركز المعلومات، وتم التجول داخل مبنى المحكمة وأروقته وقاعاته، وشرح تاريخ المبنى والمحكمة والتقاط الصور التذكارية.

من جانبهم اعرب القضاة الأفارقة عن امتنانهم لزيارتهم لمحكمة النقض، وإطلاعهم على دورها الرائد فى القضاء، وتمنياتهم بتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية فى مجال القضاء، لتاريخ مصر القضائى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.