شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المعرفة المصرى يشترك فى المعرض الدولى للكتاب بحضور وزير التعليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لبنك المعرفة المصرى، أن فعاليات معرض فرانكفورت الدولى للكتاب 2019، تنطلق اليوم الأربعاء، الذى يشارك فيه بنك المعرفة المصرى كواحد من أكبر المكتبات الرقمية فى العالم، برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس بنك المعرفة المصرى.

وتعتبر مشاركة بنك المعرفة المصرى فى المعرض الدولى للكتاب لعراقته التى تمتد على مدار سنوات، وما يقدمه من محتوى علمى وأيضا الناشرين المشاركين من مختلف دول العالم المشاركين فى المعرض.

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وستعقد فعاليات معرض فرانكفورت الدولى للكتاب من اليوم 16 إلى 20 أكتوبر الجارى.