حرف يدوية فى حماية أصحابها.. بائعو الخوص يغزون الشوارع المصرية "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ مصر بالعديد من الصناعات اليدوية التي لا تجد حظا كبيرا في التسويق والانتشار، ولكن مؤخرا بدأ المصريون يلتفتون إلى الأعمال المصنوعة من الخوص وقش الأرز، وفي معظم شوارع القاهرة ستجد الآن بياعى الخوص يقفون لبيع منتجاتهم من الشنط، والأسبتة، وغيرها من منتجات الخوص المصرية الأصيلة، التى يقبل عليها الشباب والكبار. ونتعرف أكثر هنا على تلك المنتجات والبائعين، وكيف غزت تلك المهنة الشوارع المصرية الأصيلة.

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