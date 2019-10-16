محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
استقبلت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، 20 قاضيًا من مختلف الدول الإفريقية، ضمن برنامج التعاون بين مركز الدراسات القضائية والدولة الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
واستقبل الوفد، حسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، وأطلعهم على عمل المحكمة العليا ودورها من خلال لقاء بمركز المعلومات القضائية.
وحضر اللقاء المستشارين حسام صادق رئيس التعاون الدولي بالمحكمة، وعمرو الزهيري مدير مركز المعلومات، فيما تجول الوفد في مقر محكمة النقض، داخل مبني دار القضاء العالي، وأروقته وقاعاته، والتقطوا الصور التذكارية.
وأعرب القضاة الأفارقة عن الامتنان لزيارتهم محكمة النقش، واطلاعهم على دورها الرائد في القضاء، متمنين تبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية في مجال القضاء لتاريخ مصر القضائي العرق، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر تمنوا تبادل الخبرات القضائية مع مصر.. قضاة أفارقة في زيارة لمحكمة النقض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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