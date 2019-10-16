تأجيل طعن المتهمين بالتسبب في وفاة مواطن لـ 6 نوفمبر للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر طعون المتهمين من قسم شرطة الجيزة، على حكم سجنهم 3 سنوات، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم؛ للحكم.

كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بشمال محافظة الجيزة خلال عام 2016 جرائم التعذيب وضرب أفضي إلى موت.

وشملت قائمة المتهمين في أمر الإحالة على أسماء 3 ضباط شرطة و3 أمناء من قوة قسم شرطة الجيزة.