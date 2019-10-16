30 طعنة وكسر بالرأس.. تفاصيل العثور على جثة فتاة في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية؛ لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة لفتاة، داخل جوال في الحوامدية، مصابة بـ30 طعنة في أنحاء جسدها.

كما أمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي، لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة.

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معاينة النيابة، العامة كشفت أن الجثة لسيدة ثلاثينية، بكامل ملابسها، والإصابات التي لحقت بها في الوجه والصدر، إلى جانب كسر في الرأس.

وتعكف أجهزة الأمن على فحص بلاغات التغيب والخطف، للوصول إلى أي معلومات قد تقود فريق البحث لتحديد هوية الفتاة، وكشف دوافع الجريمة.

كان أهالي منطقة الحوامدية، توجهوا إلى قسم الشرطة الحوامدية، وحرروا محضرًا بالعثور على جثة في جوال بالقرب من الرشاح، وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبينّ أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية.