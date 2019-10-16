ضبط راكب حاول تهريب 35 ألف دولار إلى إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، من ضبط راكب حاول تهريب 35 ألف دولار أمريكي، إلى إسطنبول مخالفًا بذلك قانون انتقال النقد الأجنبي بصحبة الراكب والذي يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول، اشتبه رجال الأمن في راكب، وبتفتيش حقائبه عثر على 10 آلاف دولار أمريكي، كما عثر على 25 ألف دولار أمريكي كان يخفيهم داخل قطعة غيار حديدية، بإجمالي 35 ألف دولار أمريكي مخالفا بذاك قانون النقد المصري.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.