تجديد حبس متهم بهتك عرض طفلة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية-أسامة علاء الدين:

جدد المستشار محمود الكفراوي، رئيس محكمة قليوب، اليوم الأربعاء، حبس صاحب محل بقالة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بدائرة قسم قليوب.

وقال أحمد عبدالله مرعي، محامي المجني عليها، اليوم الأربعاء، إن المتهم يواجه تهم "التحرش، وهتك العرض، واحتجار طفلة، وتهديدها بسلاح أبيض"، وهي جرائم يعاقب عليها القانون.

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وأضاف المهندس نور زكريا أحد الأهالي المتضامنين مع الطفلة، أنه جرى تحرير محضر ضد المتهم عن طريق خط نجدة الطفلة حمل رقم 2799، مشيرًا أنه سيجري تحويل الطفلة بمساعدة مجلس أمناء الإدارة التعليمية بقليوب إلى أخصائي نفسي، لإعادة تأهيلها.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "م.ع" حول قيام "ت.ي" 50 عامًا، صاحب محل بقالة، بهتك عرض ابنته الطفلة "ف.م" 12 عامًا، بعد تهديدها بسلاح أبيض.

بسؤال المتهم بعد استدعائه، أقر بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر ٣٨٢٣ قسم قليوب، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.