التموين تكشف حقيقة حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة ما نشر من محددات باعتبار أنها معايير حذف المواطنين من بطاقات التموين وفق المرحلة الخامسة، وقالت الوزارة إنها تتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أي مراحل جديدة حتى الآن.

وأضاف أنها مستمرة في إضافة الفئات الأكثر احتياجًا وكذلك قبول التظلمات حتى آخر أكتوبر الجاري، وأي تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت ويتم إرسال رسالة "جاري مراجعة التظلم".

وتابعت: لم نحذف مليون و100 ألف مواطن يوم 15 أكتوبر 2019، وكل ما أثير غير صحيح.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها، وتؤكد أنه لن يضيع حق أي مواطن في الدعم.