محافظ القاهرة: بدء المرحلة الثانية من مشروع "روضة السيدة زينب " خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أن المرحلة الثانية من مشروع "روضة السيدة زينب" ستبدأ خلال شهرين، فور الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالكامل، مشيرا إلى أنه سيراعي بها استكمال كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ - خلال تفقده اليوم الأربعاء، يرافقه وفد من لجنة إسكان مجلس النواب برئاسة عماد سعد حمودة، وخالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، مشروع "روضة السيدة زينب" الذي تم تحويله من منطقة عشوائية كانت تسمى "تل العقارب" إلى مجتمع عمراني في قلب العاصمة ويمتاز بالطابع المعماري المتميز و"المتناغم" مع منطقة "السيدة زينب".

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، ونقل سكان المناطق الخطرة، وتوفير حياة كريمة لهم، قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات، بوضع التخطيط الأمثل، والنموذج الراقي لتطوير المنطقة، بما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة "السيدة زينب" بإضافة الشكل الجمالي والطراز الإسلامي للعمارات، وتم إقامة المشروع الذي يضم 816 وحدة سكنية، و198 وحدة تجارية على مساحة المنطقة القديمة بالكامل والتي تبلغ حوالي 7 أفدنة على تل من الحجر الجيري.

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وأضاف أنه تم نقل السكان واستضافتهم بمساكن المحافظة بمدينة السادس من أكتوبر، لحين الانتهاء من المشروع، حيث تم تسكين 580 أسرة حتى الآن في وحدات مفروشة بالكامل ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، بالاضافة إلى تركيب بوابات خاصة بالمشروع تم مراعاة تناسقها وتناغمها مع المشروع.

وأوضح محافظ القاهرة أنه جاري حالياً فحص تظلمات المواطنين بمعرفة لجنة التظلمات برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والبت في الاستحقاق من عدمه، كما أنه جاري العمل على تشكيل اتحاد شاغلين لكل عمارة سكنية يكون مسئولاً عن صيانة المبنى والحفاظ عليه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء من رؤساء الاتحادات والمواطنين مع مجلس إدارة المشروع لإدارة المشروع، وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين المقيمين بالمشروع، والعمل على تلافي أي سلبيات.

وفي سياق متصل، أجمع أعضاء لجنة الاسكان على تميز المشروع والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك ضمن المشروعات التي تقوم بها الدولة للقضاء على العشوائيات بإقامة وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية "الخطرة " و"غير المخططة ". ​