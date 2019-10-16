رئيس الوزراء: الاستثمار فى مصر يتيح فرصاً للتصدير لعدة أقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن السوق المصرية تعد سوقاً واعدة، كما أن الاستثمار في مصر يتيح فرصاً للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بدول العالم، فضلاً عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي، على هامش الزيارة التى يقوم بها إلى واشنطن، في غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية تحت عنوان "الفرص البازغة في مصر"، بحضور ممثلين لشركات أمريكية وعربية تعمل فى الولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، حضر الغداء محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، البترول والثروة المعدنية، المالية، الاتصالات، التجارة والصناعة، وسفير مصر فى الولايات المتحدة.

وتطرق رئيس الوزراء، في كلمته، إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين، مستعرضاً كذلك أهم النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية، خاصة خفض العجز الكلي للموازنة، تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ سنوات، وتخفيض معدل البطالة.

وفى ختام الفعالية، أجاب رئيس الوزراء والوزراء الحاضرون على أسئلة واستفسارات المستثمرين حول مجالات التعاون والاستثمار المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول الإشادة بما حققته مصر من نجاح اقتصادي، والتأكيد على رغبتهم فى الاستثمار في مصر، أو زيادة حجم استثماراتهم القائمة خلال الفترة القادمة. ​