أخبار مصر | تفاصيل الجولة الميدانية لـ"إسكان النواب" لأهالي تل العقارب والأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الجولة الميدانية لـ"إسكان النواب" لأهالي تل العقارب والأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدد من أهالي منطقة الأسمرات، خلال الجولة التي نظمتها اللجنة لمنطقتي تل العقارب والأسمرات، لسماع طلباتهم والعمل على حلها بالتعاون مع الحكومة.

وقال حمودة للأهالي: "الدولة بكل مؤسساتها مسخرة لخدمة المواطنين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وصريحة، وهي توفير احتياجات المواطن والعمل على تقديم جميع الخدمات وعلى رأسها توفير سكن مناسب والقضاء على العشوائيات بكل صورها، وطبقا للخطة التي وضعتها الدولة سيتم القضاء على العشوائيات بشكل نهائي خلال المرحلة القادمة، وسيعلن الرئيس السيسي مصر بلد خالية من العشوائيات".

وفيما يخص مشروعات المياة والصرف الصحي، أكد رئيس لجنة الإسكان، أن خطة الحكومة هي تنفيذ أكبر عدد من المشروعات خلال عام 2019 داخل القرى على مستوى محافظة الجمهورية.

وشهدت الجولة البرلمانية، تفقد مجمع التدريب المهني والتكنولوجي بحي الأسمرات الخاص بصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، ومصنوعات الحرف اليدوية والتراث المصرى، وقصر ثقافة مدينة تحيا مصر، ومركز الشباب والملاعب، والحضانة، ومصنع طيبة للسبح، وتفقد بعض الوحدات السكنية، وسط التفاف المواطنين الذين رحبوا بالوفد البرلماني، كما تفقوا بعض الأعمال الجاري تنفيذها.

وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسري المغازي، وكيل اللجنة، وخالد عبد العزيز فهمي، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي، وإسماعيل نصر الدين، ومحمد العقاد، ومحمد ماهر حامد.