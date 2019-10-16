أخبار مصر | قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية بالكليتين الحربية والبحرية

صرح بذلك اللواء أ.ح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

الكلية الحربية



وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية ( تربية رياضية – تجارة – حقوق – زراعة – لغات " إنجليزي – عبري – روسي – فرنسي – سواحيلي " – علوم من جميع التخصصات – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات – ألسن من جميع التخصصات – لغات وترجمة من جميع التخصصات – اقتصاد وعلوم سياسية – الإعلام والصحافة - الآداب تخصص إعلام وعلم نفس) على أن يكون التقدير (جيد فأعلى ) وألا يزيد السن في 1/10/2019 عن (24 ) سنة، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعي في عام 2018/2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هي ( 2 ) عام ميلادي.

الكلية البحرية



وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية ( هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الاتصالات الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية " بناء سفن " – تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " ) على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير ( مقبول فأعلى ).

ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

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كما يقبل خريجي كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية ( علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار ) على أن يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير ( جيد فأعلى )، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية (الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات) على أن يكون حاصل على تقدير (جيد فأعلى ) كما يقبل خريجيى كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير ( جيد فأعلى ).

على أن لا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 عن (24) سنة لخريجي ( العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ) وعن (25) سنة لخريجي كليات الهندسة على ان يكون حاصلًا على المؤهل في العام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادي.

الشروط العامة للقبول



وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وأن لا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك، أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة، وأن لا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وأن لا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وأن لا يقل الطول عن (170) سم، وأن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولايجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة فى حالة عدم اجتياز الاختبار.