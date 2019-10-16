أخبار مصر | برلماني: مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور خلال سنوات قليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور خلال سنوات قليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور خلال سنوات قليلة، في ظل السياسة الزراعية التي تتبعها هذه الفترة، مما سيوفر مليارات الجنيهات وستجعل مصر قوة اقتصادية.

وأوضح مشهور، أن مصر اعتمدت لسنوات طويلة على استيراد البذور الزراعية، والتي كان بها بعض العيوب، وأن طرق زراعتها ومكافحتها للأمراض لا تتناسب مع البيئة المصرية، ولكن إذا تم إنتاجها في مصر فستكون أفضل للبيئة المصرية وتعطي إنتاجية أعلى من التقاوي التي يتم استيرادها، مُشيدًا بما حققه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي استطاع إنتاج بذور خضار كانت مصر تواجه مشكلة في إنتاجها مثل بذور البطاطس، بما سيوفر 1.3 مليار جنيه من فاتورة استيراد البذور، والتى ستستخدم في زراعة 400 ألف فدان بحجم إنتاج 5 ملايين طن تقريبًا تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.

وأوضح أنه لكي نكتفِ ذاتيا علي الأقل من التقاوي والبذور علي الدولة أولا توفير المناخ الملائم لذلك من الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية ماديا (بتوفير الاعتمادات اللازم ) ومعنويا بتشجيع الباحثين وكذلك مربين البذور وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لمساعدتهم في إنتاجها، مشيرًا، إلى أن بعض المربين استطاعوا بالفعل تهجين بعض أنواع الخضار للخروج بأصناف جديدة، وهذه البذور المهجنة هي الأعلى في السعر من البذور العادية، بعد أن كانت مصر تستورد 100% من البذور المهجنة أصبحت هناك بارقة أمل لتصنيعها كليًا والاستغناء عن الاستيراد.

