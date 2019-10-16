أخبار مصر | برلماني: الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن الصحة والأمن الغذائي للمواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن الصحة والأمن الغذائي للمواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح بركات، أن أكثر المشكلات التي تواجه الطبيب البيطري هي انتقال بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل مرض "البروسيلا" الذي يُعد من أكثر طرق انتشاره وأكثرها شيوعًا الالتماس المباشر مع الحيوان المُصاب، وكذلك انتشار حالاتا لكسور الناتجة عن حركة الحيوان المفاجئة، وهنا يفتقد الطبيب البيطري لوجود أي تأمين ضد هذه الإصابة بأي حال من الأحوال، فوحده هو من يتحمل تكلفة علاجه على نفقته الخاصة.
وأضاف بركات أن الأطباء يتعرضون بشكل شبه يومي للشجار الذي قد يصل للقتل في بعض الأحيان، فهو كثيرًا ما يواجه التعدي عليه من قبل الجزارين والفلاحين لإعاقته عن أداء مهامه التي أحيانًا ما تتعارض مع مصالحهم، وكل ذلك وسط غياب الرقابة من وزارة الزراعة المعني الأول بالحفاظ على صحة هؤلاء الأطباء.
وأكد النائب ضرورة توفير حماية أمنية مع الطبيب البيطري بشكل كاف، من خلال شرطة بيطرية متخصصة لحماية الطبيب البيطري أثناء قيامه بمهامه، مشددًا على ضرورة فصل الجزار عن الطبيب البيطري أثناء الكشف على اللحوم حتى لا يؤثر على قرار الطبيب.