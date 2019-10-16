أخبار مصر | برلماني: الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن الصحة والأمن الغذائي للمواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن الصحة والأمن الغذائي للمواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن الصحة والأمن الغذائي للمواطن، ولكنه بالرغم من ذلك يعاني من عدة مشكلات يأتي على رأسها ضعف راتبه الأساسي، كما تحدث في حقه انتهاكات جسيمة ولا يتم تعويضه بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى سوء حال الكثير من الوحدات البيطرية والتي تكون معرضة للتهدم في أي وقت.

وأوضح بركات، أن أكثر المشكلات التي تواجه الطبيب البيطري هي انتقال بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل مرض "البروسيلا" الذي يُعد من أكثر طرق انتشاره وأكثرها شيوعًا الالتماس المباشر مع الحيوان المُصاب، وكذلك انتشار حالاتا لكسور الناتجة عن حركة الحيوان المفاجئة، وهنا يفتقد الطبيب البيطري لوجود أي تأمين ضد هذه الإصابة بأي حال من الأحوال، فوحده هو من يتحمل تكلفة علاجه على نفقته الخاصة.