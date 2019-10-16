أخبار مصر | افتتاح عدد من المشروعات ضمن فعاليات إحياء ذكرى نصر أكتوبر بالجامعات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح عدد من المشروعات ضمن فعاليات إحياء ذكرى نصر أكتوبر بالجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول احتفالات جامعات (بورسعيد، السويس، أسوان، العريش، مطروح، الأقصر).

وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة بورسعيد ندوة تضمنت عرضا تحليليا تاريخيا لذكرى هذا الانتصار الخالد الذي عبر بمصر والأمة العربية من مرحلة النكسة إلى مرحلة العزة والكرامة.

وأشار التقرير إلى افتتاح جامعة السويس مسرح الجامعة بمجموعة من أروع الأغاني الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري، والتي تشكل علامة مضيئة تحتذي بها الأجيال المتعاقبة.

كما نظمت جامعة أسوان احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، وبحضور لفيف من القيادات الأمنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

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وأضاف التقرير قيام جامعة العريش بافتتاح العديد من المشروعات خلال شهر أكتوبر الجاري، احتفالًا بذكرى انتصار أكتوبر، ومنها مشروع الاستزراع السمكى الذي يعد الوحيد من نوعه على مستوى جامعات مصر، والذي يضم 20 حوضًا سمكيًا لإنتاج الأسماك، فضلًا عن أنه يتيح توفير فائض من منتج الأسماك، تغطي محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى مشروع تشغيل العنابر الخاصة بتربية وإنتاج الأرانب والسمان، والعنبر الخاص بالدواجن، وموقع إنتاج اللحوم.

كما نظمت جامعة مطروح ماراثون دراجات من منطقة الشراع حتى شاطئ روميل، وذلك في إطار احتفالات جامعة مطروح بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أن الجامعات المصرية بدأت فعاليات احتفالاتها بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "العبور الجديد"، وذلك خلال الفترة من 1 - 15 أكتوبر الجاري، تضمنت عروض لقصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.