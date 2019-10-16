أخبار مصر | وزيرة الصحة تجتمع بالأطباء لعرض خطة تطبيق "التأمين الشامل".. وتجيب على تساؤلاتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تجتمع بالأطباء لعرض خطة تطبيق "التأمين الشامل".. وتجيب على تساؤلاتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس، اجتماعًا مع الفريق الطبي بمستشفى الأقصر الدولي وعدد من الفرق الطبية بمستشفيات ووحدات طب الأسرة بالمحافظة، وذلك بقاعة مستشفى الأقصر الدولي.

ويأتي هذا في إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استمعت لآراء ومقترحات الفرق الطبية بالمحافظة للنهوض بمنظومة الصحة، كما قامت وزيرة الصحة باستعراض خطة الاستعداد لتطبيق التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، مشيرة إلى أن زياراتها ستتوالى للمحافظة خلال الفترة القادمة حتى يتم التطبيق الفعلي للمنظومة.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان أشارت إلى أن محافظة الأقصر لم تكن ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن حرص القيادة السياسية واهتمامها بمحافظات الصعيد، هو ما جعل إدراجها بالمرحلة الأولى أولوية توليها الدولة لأهالي الصعيد لتوفير خدمة طبية ذات جودة عالية.

وتابع، أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن التأمين الصحي الشامل بدأ بحزمة من المبادرات الرئاسية وفقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، ومنها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، والتي حققت نجاحًا منقطع النظير، حيث قام مدير منظمة الصحة العالمية بمنح مصر شهادة دولية تشير إلى أن هذه الحملة هي الأكبر في تاريخ البشرية لمسح وعلاج المواطنين.

وقال مستشار وزيرة الصحة، إن وزيرة الصحة أشادت بالأطباء والفرق الطبية التي قامت بتنفيذ تلك المبادرات الرئاسية والتي كان أغلبها من الشباب الوطني الطموح والذي أذهل العالم بما حققه من نتائج غير مسبوقة، مؤكدة على ثقتها في كافة الفرق الطبية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الجديد وفقا لأعلى معايير الجودة المطلوبة، وبما يحقق رضاء المواطن عن الخدمة الطبية المقدمة له، لأنهم شريك أساسي في نجاح المنظومة.

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وتابع، أن وزيرة الصحة استعرضت خطة أداء الخدمة الصحية ودورة المواطن داخل المنظومة الجديدة، بما يعطي المريض خدمة طبية مميزة، بالإضافة إلى المميزات التي ستمنحها المنظومة الجديدة للفريق الطبي من حيث الأجور والحوافز العادلة، والمنح والدورات التدريبية سواء داخل مصر أو خارجها، في إنجلترا وأمريكا وفي أفضل الجامعات العالمية، بما يعطي للأطباء والفريق الطبي فرصًا أكبر للتدريب والتعليم الطبي المهني المستمر.

وأشار مستشار وزيرة الصحة إلى أن الوزيرة كشفت أن جميع الأطباء الخريجين سيلتحقون بالزمالة المصرية بنسبة 100%، مؤكدة أن وزارة الصحة ستتحمل كافة المصروفات الدراسية خلال فترة التحاقهم بالزمالة، حرصًا من الوزارة على عدم تحمل الأطباء أي أعباء مالية خلال فترة دراستهم.

ووجه محافظ الأقصر، الشكر لوزيرة الصحة والسكان لمجهوداتها في الاستعدادات لتطبيق التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، مشيدًا بعملها الدؤوب للارتقاء بصحة المواطنين، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لتطبيق المنظومة بالشكل الأمثل بما يخدم المريض ويعطيه الفرصة في الحصول على أفضل خدمة طبية.

ومن جانبهم وجه الأطباء والفريق الطبي عددًا من الاستفسارات والتساؤلات لوزيرة الصحة والسكان عن المنظومة الجديدة، والتي رحبت وأجابت على كافة الاستفسارات، وأشاد الأطباء والفريق الطبي بما تبذله الوزيرة للارتقاء بمنظومة التدريب الطبي وتطوير المنظومة الصحية بشكل عام.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، هذا بالإضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها.

