أخبار مصر | رئيس قطاع المتاحف يتفقد المتحف القبطي ويستمع لمشكلات العاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قطاع المتاحف يتفقد المتحف القبطي ويستمع لمشكلات العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، المتحف القبطي بمنطقة مجمع الأديان في مصر القديمة، وتعد هذه الجولة الثالثة له بعد توليه منصب رئيس قطاع المتاحف، ورافقته خلال الجولة جيهان عاطف مدير عام المتحف.

حيث تفقد عثمان قاعات عرض المتحف، واستمع لشرح مفصل من مدير عام المتحف عن سيناريو العرض المتحفي لمقتنيات المتحف، كما تفقد كافة الأقسام والإدارات الموجودة، ومنها مكتبة المطبوعات والمخطوطات، وحديقة المتحف الخارجية الكافتيريا، وإدارة الترميم والإدارة الزراعية المسؤولة عن بالحديقة المتحفية.

وخلال جولته التقى "عثمان" بأمناء المتحف واستمع للخطة المستقبلية المقترحة من إدارته، وتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجهها، ووعد بسرعة حلها وتذليل كافة المعوقات بأقرب وقت.

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وأثنى عثمان على كافة الجهود المبذولة من جمعية أصدقاء المتحف القبطي، وأشاد بالدور الفعال الخاص بمشروع تطوير المكتبة.

وصرح بأن خطة العمل لقطاع المتاحف في الفترة القادمة سوف تقوم على أهمية تطوير وبناء العنصر البشري لما له من أهمية في عملية جذب الجمهور لجميع المتاحف، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاهتمام بتطوير الكوادر الشابة بالقطاع وجميع المتاحف في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بالمسؤولية من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل خاصة بتقنيات عملهم.

وأوصى باستكمال جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمتحف، والعمل على خلق وإبداع أفكار جديدة تعمل على تطوير العمل بالمتحف وتكون مواكبه لعصرنا الحالي في ظل التقدم التكنولوجي الموجود، وذلك من أجل سرعة التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المحيط بالمتحف، ودعماً للدور العلمي والمجتمعي المنوط به المتحف.