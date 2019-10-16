أخبار مصر | 4 مصريين يستردون 140 ألف جنيه تكاليف استخراج إقامتهم بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مصريين يستردون 140 ألف جنيه تكاليف استخراج إقامتهم بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، نجح في استرداد تكاليف استخراج الإقامة لأربع مصريين بقيمة 8000 ريال سعودي لكل منهم بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصري.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة وحل مشكلة 4 مدرسين هم: "أ.ف.ع"، و"ر.ح.م"، و"س.ح.أ"، و"م.ع.أ" يعملون لدى أحد المؤسسات التعليمية، قاموا بدفع تكاليف استخراج الإقامة لكل منهم بقيمة 8000 ريال سعودي، وذلك حتى نهاية العام الدراسي الماضي حتي يتسنى لهم التمتع بإجازتهم السنوية على وعد من صاحب العمل بدفعها فور عودتهم، إلا أن الكفيل ماطل في السداد لمدة تزيد على أكثر من الشهر ونصف الشهر من رجوعهم لممارسة العمل.

وبتواصل الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بجدة للوقوف علي مدي التقدم المحرز في المشكلة، أشار المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، إلى أن قام بالتواصل مع "ح.س" مدير المدرسة للتعرف على أسباب التأخير في صرف تكاليف الإقامات وفقا لنظام العمل السعودي بتحمل الكفيل كافة تكاليف الإقامة وتذاكر السفر، وبعد أكثر من أسبوعين من التواصل بمسئولي المدرسة، تم استلام المدرسين الأربعة تكاليف الاقامات بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصري.