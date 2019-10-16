أخبار مصر | تحرك برلماني حول عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.

وقال "فؤاد"، إن هناك تأخرا في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة 11 جزاءات بمجلس الدولة بشأن ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش حتى الآن، رغم إعلان رئيس الجمهورية سحب الحكومة للاستشكال على الحكم وإحالة الأمر للفتوى والتشريع لوضع قواعد التطبيق، مُشيرًا إلى أن الفتوى والتشريع حسمت قواعد ومصير حكم ضم العلاوات في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2019، ورغم ذلك لم ينفذ الحكم حتى تاريخه، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التعطيل ويصدر صورة سلبية نحو اهتمام الحكومة بمتطلبات المجتمع في ظل تلك الظروف الاقتصادية.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لدراسة الأمر وحسمه.