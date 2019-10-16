أخبار مصر | طلب إحاطة حول أزمة إلقاء البواخر والفنادق العائمة مخلفاتها بالنيل

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وقال زين الدين، إن هناك مشكلة تتمثل في المصانع والتي تلقي مخلفاتها في الميل بدلًا من أن يتم صرفها عن طريق محطات معالجة للمخلفات تابعة لها، إضافة إلى تعدي الأهالي بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة بالنهر مباشرة، وانتشار أكوام القمامة العشوائية على الشاطئ، مُشيرًا إلى أن بعض المحافظات نجد بها أقفاص سمكية بنهر النيل، حيث تعتمد فى غذاء الأسماك على الحيوانات والطيور النافقة، ما يعد ملوثًا خطيرًا للمياه، بالإضافة إلى تفشي ورد النيل ببعض فصول السنة في النيل والذي يعتبر ملوث خطير، إضافة لالتهامه كميات هائلة من المياه، وطالب بالاستفادة به.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن القضاء على التعديات علي نهر النيل يحتاج رقابة صارمة في تنفيذ العقوبات، وإزالة كل ما هو موجود من تعديات، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات وبين جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها بشكل نهائي، بالإضافة إلى الدور التوعوي للمواطنين.