أخبار مصر | طلب إحاطة حول أزمة إلقاء البواخر والفنادق العائمة مخلفاتها بالنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول أزمة إلقاء البواخر والفنادق العائمة مخلفاتها بالنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود آلاف التعديات فى الوجهين القبلي والبحري، وأوضح أن النيل يعاني سواء من الإشغالات العشوائية والمباني المقامة على حرم النهر وقاعات وصالات الأفراح المبنية على أملاك الري، وكذلك من أزمة إلقاء البواخر والفنادق العائمة مخلفاتها بالنيل، والتي باتت تمثل خطرًا حقيقيًا في ظل تقاعس من وزارتي البيئة والري عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نهر النيل، وأحيانًا تتسببت المراكب الراسية بكورنيش النيل في تسرُّب بقع زيت وسولار إلى المياه.

وقال زين الدين، إن هناك مشكلة تتمثل في المصانع والتي تلقي مخلفاتها في الميل بدلًا من أن يتم صرفها عن طريق محطات معالجة للمخلفات تابعة لها، إضافة إلى تعدي الأهالي بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة بالنهر مباشرة، وانتشار أكوام القمامة العشوائية على الشاطئ، مُشيرًا إلى أن بعض المحافظات نجد بها أقفاص سمكية بنهر النيل، حيث تعتمد فى غذاء الأسماك على الحيوانات والطيور النافقة، ما يعد ملوثًا خطيرًا للمياه، بالإضافة إلى تفشي ورد النيل ببعض فصول السنة في النيل والذي يعتبر ملوث خطير، إضافة لالتهامه كميات هائلة من المياه، وطالب بالاستفادة به.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن القضاء على التعديات علي نهر النيل يحتاج رقابة صارمة في تنفيذ العقوبات، وإزالة كل ما هو موجود من تعديات، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات وبين جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها بشكل نهائي، بالإضافة إلى الدور التوعوي للمواطنين.