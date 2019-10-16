أخبار مصر | وزيرة الصحة: القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت وزيرة الصحة أن مصر كانت ولازالت تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان، وكذلك لتقديم خبراتها المتراكمة نموذجًا يحتذى به في إطار التعاون بوجه عام على مستوى قارتنا الأم على وجه الخصوص.
وتابعت "أن مصر حققت العديد من الإنجازات من خلال العمل الجاد، موضحةً أن مصر تتميز بقاعدة سكانية عريضة من الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 - 29 تمثل نسبة 21% من السكان، نحو عشرين مليون نسمة، كما تمثل نسبة السكان الأقل من 30 سنة نحو 61% من السكان، ولذلك اهتمت الحكومات المتتالية بقضيتيّ حقوق الشباب والمرأة وتمكينهم بالنظر إلى دورهم المحوري لتحقيق ما يتطلع إليه الوطن من الازدهار.
وأوضحت "زايد" أنه تم إحراز نتائج إيجابية عديدة، وخاصةً فيما يتعلق بالشباب، حيث تُعد القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار لاسيما في القطاع الحكومي الذي يضم العديد منهم في مناصب مساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين، إضافةً إلى الاهتمام بتمكينهم اقتصاديًا وتأهيلهم للعمل في مختلف المشروعات الاقتصادية.
وأشارت "زايد"، إلى أن الشباب بوزارة الصحة استطاعوا قيادة حملات صحية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وحصلت على العديد من الإشادات الدولية ومنها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ومشروع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وملف السكان، وهو ما يعد استثمارًا لدعم القيادة السياسية للشباب.