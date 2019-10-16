أخبار مصر | وزيرة الصحة: القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات نموذج محاكاة المؤتمر الدولى للأمم المتحدة للسكان والتنمية والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والتنمية وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على انعقاد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والذى عقد بالقاهرة عام 1994، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهداف الأفريقية 2063 يستلزم تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان وتطبيقها بشكل كامل، مما يبرز أهمية تضافر كافة الجهود على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة الصحة أن مصر كانت ولازالت تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان، وكذلك لتقديم خبراتها المتراكمة نموذجًا يحتذى به في إطار التعاون بوجه عام على مستوى قارتنا الأم على وجه الخصوص.

وتابعت "أن مصر حققت العديد من الإنجازات من خلال العمل الجاد، موضحةً أن مصر تتميز بقاعدة سكانية عريضة من الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 - 29 تمثل نسبة 21% من السكان، نحو عشرين مليون نسمة، كما تمثل نسبة السكان الأقل من 30 سنة نحو 61% من السكان، ولذلك اهتمت الحكومات المتتالية بقضيتيّ حقوق الشباب والمرأة وتمكينهم بالنظر إلى دورهم المحوري لتحقيق ما يتطلع إليه الوطن من الازدهار.

وأوضحت "زايد" أنه تم إحراز نتائج إيجابية عديدة، وخاصةً فيما يتعلق بالشباب، حيث تُعد القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار لاسيما في القطاع الحكومي الذي يضم العديد منهم في مناصب مساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين، إضافةً إلى الاهتمام بتمكينهم اقتصاديًا وتأهيلهم للعمل في مختلف المشروعات الاقتصادية.

وأشارت "زايد"، إلى أن الشباب بوزارة الصحة استطاعوا قيادة حملات صحية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وحصلت على العديد من الإشادات الدولية ومنها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ومشروع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وملف السكان، وهو ما يعد استثمارًا لدعم القيادة السياسية للشباب.