أخبار مصر | محافظ الجيزة: 12 مليار جنيه ضختهم الدولة على البنية التحتية بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: 12 مليار جنيه ضختهم الدولة على البنية التحتية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العام الحالي قد شهد تحسنًا ملحوظًا في ضغوطات المياه وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن للقضاء على مشكلات ضعف الضغوطات أو الإنقطاعات، مؤكدا أن الدولة قد ضخت 12 مليار جنيه للنهوض بالبنية التحتية بمحافظة الجيزة لحل مشكلات المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت تصريحات المحافظ خلال تسليمه لعقود البائعين المستحقين بسوق زنين الحضاري بحي بولاق الدكرور وذلك بعد تطويره، والذي يعد أول سوق يقام بأعلى المواصفات البيئية والحضارية لنقل الباعة الجائلين إليه بدلًا من استغلالهم لنهر الطريق ما يسبب إعاقة الحركة المرورية وتسئ للمظهر العام للطريق.

وأكد المحافظ أن سوق زنين يضم 116 باكية وفرش وقد تم انشاء بنية تحتية متكاملة للسوق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق، كما تم إنشاء أرصفة جانبية مظلله وجيدة الإضاءة للمشاة بطول 800 م2 للتسهيل على المترددين بالسوق، مؤكدا أن أعمال التطوير تمت من خلال منحة منفذه ببرنامج مشروع مدن أمنة خالية من العنف ضد المرأة والبنات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الذي يهدف في جزء من أنشطته إلى التطوير العمراني للمساحات العامة لكي تصبح أكثر أمان للمجتمع بشكل عام والفتيات والسيدات بشكل خاص.

ولفت إلى أنه تم تدعيم محيط السوق بمنطقة ألعاب مؤمنة للأطفال على مساحة 160 م2 نظرًا لأن ثلثي البائعين والمترددين على السوق من النساء كما تم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة، إضافة إلى أنه تم تطوير شارع زنين تزامنا مع النقلة الحضارية التي تنفذ بالمنطقة.

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وأشار المحافظ، إلى أن السوق قد تم بناؤه في منتصف تسعينيات القرن الماضي وكان بحاجه ماسة إلى التطوير وقد تم البدء في أعمال تطويره نهاية شهر أكتوبر 2018 وقد تضافرت الجهود لسرعة الانتهاء منه لخدمة أهالي بولاق الدكرور.

وأكد محافظ الجيزة أن البائعات قد تلقت تدريبات لمحو الأمية من خلال المجلس القومي للمرأة للمساعدة في نجاح أعمالهن مؤكدا على تشكيل لجنة إدارة للسوق تتضمن تمثيلا متوازنا من الرجال والنساء من أجل تحسين التواصل بين البائعين والبائعات ومسئولي المحافظة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ أن فريق العمل بذل مجهود كبير في تطوير سوق زنين والنتيجة كانت مبهرة، حيث تم السعي نحو توفير بيئة ملائمة للمرأة وتوفير فرص عمل لها بتمويل من هيئة الأمم المتحدة.