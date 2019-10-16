مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بلاغ يتهم هشام عبدالله بالتحريض ضد الدولة.. وحريق بكنيسة مارجرجس بالمنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بلاغ يتهم هشام عبدالله بالتحريض ضد الدولة.. وحريق بكنيسة مارجرجس بالمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



بلاغ يتهم هشام عبدالله بتلقي تمويلات من المخابرات التركية للتحريض ضد الدولة المصرية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 9554 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها والتطاول على قيادات الدولة وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتلقي تمويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.



ضبط ربة منزل بحوزتها 1299 قرصا مخدرا في الشرابية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط المدعوة "ح.خ.ا"، 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجلة خطر "مخدرات"، والسابق اتهامها " مخدرات " وبحوزتها المضبوطات التالية: عدد 1299 قرصا مخدرا، مبلغ مالي 1080 جنيها، وهاتف محمول.

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.