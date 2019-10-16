مصر | في ضربة أمنية جديدة.. "الأمن العام" يضبط مصنع هيروين بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ضربة أمنية جديدة.. "الأمن العام" يضبط مصنع هيروين بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع مخدر الهيروين في الشرقية يديره عاطلان.

ووردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وقيادات إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية مفادها قيام " أ. ع. س " 54 سنة عاطل والسابق اتهامه في جنايات مركز شبين القناطر بالقليوبية "مخدرات" مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة وله محل إقامة آخر تقسيم الهواشلة دائرة مركز بلبيس بالشرقية، و" أ. م. ع" 30 سنة عاطل مقيم دائرة مركز بلبيس بالشرقية؛ بالاتجار في مخدر الهيروين على نطاق واسع وإدارة منزل كائن بمنطقة بطريق بلبيس العاشر دائرة مركز بلبيس لتصنيع مخدر الهيروين وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت عن ضبط المتهم الأول بالمنزل وبحوزته (12،5 كجم من مخدر الهيروين المعد للبيع - 70 كجم من مادة خام بيضاء اللون "بودرتدخل في تصنيع مخدر الهيروين"-بندقية آليةعيار 7،62×39 وبخزينتها 20 طلقة- الأدوات المستخدمة في التصنيع)

وبمواجهته اعترف بإدارة المنزل كمصنع لتصنيع مخدر الهيروين والاتجار به بالاشتراك مع المتهم الثاني وحيازة السلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

