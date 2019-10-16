شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 208 آلاف فدان من محصول الأرز بالشرقية.. وتحرير 135 محضرًا للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم حصاد مساحة 208 ألف و652 فدان، من محصول الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى فرم وكبس 220444 طن قش أرز وتجميع 53 ألف طن قش منذ بدء موسم حصاد المحصول، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تبلغ 275542 فدان بنطاق دائرة المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم تجهيز مواقع تجميع قش الأرز بنطاق دائرة المحافظة وعددها 275 موقعا والتى تم معاينتها واختيار المطابق منها للمواصفات قبل بداية موسم الحصاد، علاوة على التأكد من تسليم المتعهدين المكابس والجرارات والمعدات اللازمة، بإيجار شهري لمساعدتهم في تجميع القش، على أن يتم صرف دعم نقدى لكل متعهد وذلك استعدادا لاستلام وكبس 551084 طن قش من المزارعين .

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وأشار «عفيفي» إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والمحافظة والوزارة، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الناتجة عن حرق قش الأرز، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وذلك في إطار تفعيل منظومة العمل وإدخال البعد البيئي في جميع خطط التنمية، لمواجهة المشكلات البيئية التي تواجهها المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين، لمواجهة الحرق المكشوف والحد من التلوث حفاظا على نظافة البيئة، لافتا إلى أنه تم تحرير 135 محضر حرق قش أرز للمخالفين منذ بدء الحصاد وحتى الأن، مقابل تحرير 495 محضرا في نفس التوقيت من العام الماضي، مرجعا ذلك للجهود المبذولة والاهتمام بقش الأرز وتعظيم الاستفادة منه.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، قامت بتنفيذ ندوات إرشادية للفلاحين للتوعية الاستباقية لموسم حصاد الأرز، والتعريف بسبل تدوير المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز وتعظيم الاستفادة منها، بتحويلها إلى أسمدة عضوية وعلف للماشية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل مع جهاز شؤون البيئة والمحافظة، من خلال العمل في عدة محاور لمكافحة حرق قش الأرز بنطاق دائرة المحافظة، من خلال المرور اليومي ومتابعة الأراضي الزراعية، فضلاً عن دور الإعلام وحملات التوعية والندوات الإرشادية، التي تعقد داخل الجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والمساجد، لتوعية المواطنين بعدم حرق قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه .

ومن جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز، وتجهيز المخازن ومراكز التجميع، لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، وشدد على بذل كافة الجهود اللازمة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز، وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.