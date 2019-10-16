شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو بـ 65 جنيها.. محافظ أسوان يفتتح منفذ لمحاربة غلاء اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان منفذ حزب مستقبل وطن لبيع اللحوم اللبلدية الطازجة بميدان الجيش بمدينة أسوان، وذلك بسعر 65 جنيه للكيلو بجانب صرف كيلو أرز مع كل كيلو لحوم، وذلك بحضور حسن سيد خليل أمين عام الحزب بأسوان وعضو مجلس النواب وقيادات الحزب، والمحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين.

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وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطني والإجتماعي والتنموي لحزب مستقبل وطن في مساندة الجهود الحكومية لمحاربة الغلاء، وهو الذي يعتبر تجسيداً نموذجياً لدور الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع احتياجات ومتطلبات المواطن الأسواني مطالبا بعدم شراء اللحوم التي يتم ذبحها خارج السلخانة دون رقابة بيطرية أوصحية لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأمراض المعدية والوبائية.

ووجه اللواء أحد إبراهيم مسؤولي الصحة والطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات التفتشية على الأسواق لمنع التلاعب البعض ببيع اللحوم المنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات مع زيادة أعداد المنافذ المتحركة لتغطي مختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة اللحوم والدواجن بما يساهم في تلبية احتيجات المواطنين، مشيرا إلى أن هناك خطة أيضاً لزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد افتتاح 12 منفذ يعملون حالياً لتوافر كافة السلع الغذائية والإستهلاكية، وبالتوازي هناك 12 منفذ تابع للشرطة ،بالإضافة إلى 40 مجمع إستهلاكي تابعين لوزارة التموين متوفر فيهم كافة السلع، فيما سيتم قريباً افتتاح عدد 2 مجمع إستهلاكي بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه ومساحة كل منهما 1000 م2 إحداهما بمدينة دراو والأخر بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

ومن جانبه أكد النائب حسن سيد خليل أمين حزب مستقبل وطن، على أن حزب مستقبل وطن قام بفتح هذه المنافذ لمحاربة الغلاء ضمن مبادرة الرئيس السيسى «كلنا معاك»، وذلك تضامناً مع أهالي المحافظة لمواجهة جشع بعض الجزارين وإلزامهم بتثبيت سعر مخفض للحوم البلدية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأسواني للوصول إلى التوازن المطلوب في أسعار السلع الغذائية، موضحاً بأنه تم فتح 10 منافذ بقرى ومدن مركز إدفو، بجانب4 منافذ بمركز أسوان في ميدان الجيش والسيل وشارع المطار، علاوة على منطقةالصداقة الجديدة، فضلاً عن أنه ستوالى فتح منافذ أخرى في باقي مراكز ومدن المحافظة .