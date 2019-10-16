شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف طريق «عمر شاهين– بنايوس» بالزقازيق بتكلفة 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، بدء تنفيذ أعمال رصف طريق «عمر شاهين – بنايوس»، بطول 1 كيلو بتكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساعد في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وذلك استكمالا لخطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

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وأوضح محافظ الشرقية أن أعمال التطوير تشمل إعادة رفع كفاءة ورصف الشارع وتوسعته، لاستيعاب حركة السيارات المارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، حيث إنه يمثل محورا مروريا جديدا، بالإضافة إلى ورفع الأعمدة المتهالكة، وإصلاحها وأعمال تشجير ونظافة لإعادة الطابع الحضاري لمدينة الزقازيق.

وشدد محافظ الشرقية على مدير مديرية الطرق، بالمتابعة اليومية للمشروع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أنه جار تنفيذ أعمال رصف الطريق القادم من شارع عمر شاهين وصولاً لقرية بنايوس بمركز الزقازيق، بطول كيلو متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشيراً إلى أن المديرية تقوم بأعمال رصف طريق مشتول القاضي بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف بطريق عمر شاهين «موقف المنصورة» بمدينة الزقازيق بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه.