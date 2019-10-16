شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم سيدة لحرصها على تحفيظ بناتها القرآن كاملاً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الأربعاء، السيدة أسماء عبد العزيز أحمد الشافعي، من قرية كفر السوالمية مركز الشهداء، وذلك لكونها أم يقتدى بها فى حسن تربيتها لبناتها الأربعة وحرصها على تعليمهن وتحفيظهن القرآن الكريم كاملا، وكذلك رعايتها الكاملة لزوجها المصاب بإعاقة دون كلل أو ملل.

وأكد المحافظ على أن الأم وبناتها الأربعة شرفا وفخرا لمحافظة المنوفية من حيث سلوكهن وحفظهن القرآن الكريم كاملا، مشيدا بحرص الأم علي إعدادهن وتأهيلهن وتقديمهن للمجتمع كنموذج يحتذي به في التحلي بأخلاق القرآن وكأمهات قادرات على تكوين أسرة نافعة لنفسها وللمجتمع، ومتمنيا أن تحرص كل الأسر المصرية على غرس عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية جليلة في نفوس النشء.

ومن جانبهم، أعربت الطالبة آية محمد محمود رسلان والأم عن بالغ سعادتهن وشكرهن لتكريم المحافظ لهن معتبرين ذلك التكريم تاج ووسام على صدورهن، وأشارت آية إلى أن هذا التكريم بمثابة دفعة قوية لها لاستمرار تفوقها ونجاحها. وقدم المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية للمكرمات تقديرا واعزازا من المحافظة.

محافظ المنوفية يكرم إحدى الأمهات وابنتها