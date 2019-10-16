شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع وفدي «العمل الدولية» وكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، الأربعاء، كيريل ايوردانوف مستشار ورئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية بالقاهرة، وإيمان عمران رئيس فريق دعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسفارة، ووفد من قسم الشؤون الدولية بكندا، ماري غانيون نائب المدير العام بمصر والمغرب وغابر بيلادويرون مسؤول البرامج«ووفود من منظمة العمل الدولية ILO وشركة ميثانكس لإنتاج الميثانول بدمياط.

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تناول اللقاء تسليط الضوء على مبادرة «وظائف لائقة لشباب مصر» والتى تتبناها السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية بالشراكة مع شركة «ميثانكس»، والتي تهدف إلى مساعدة شباب المحافظة في الحصول على فرص عمل جديدة لهم، إذ تم بدء العمل بهذا البرنامج منذ ستة أشهر من الجدول الزمنى المحدد لمدة عامين، كما تم عرض بعض القضايا التي يمكن أن يدعمها هذا البرنامج والأنشطة المخطط تنفيذها تحت مظلته، بالإضافة إلى عرض بعض البرامج الأخرى التي يتم تنفيذها بمصر مثل «إبدأ وحسن مشروعك، نادى البحث عن وظيفة، صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدماً» وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.

وصرحت المحافظ أنه تم مناقشة آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك لدعم المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحاب المشروعات في تطوير أعمالهم مضيفة أنه تم بحث إمكانية تقديم دورات تدريبية للصناع بمدينة دمياط للأثاث، مشيرة إلى أن تم استعراض كافة المحاور الخاصة ببرنامج «مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات» المقرر تنفيذه بمدينة عزبة البرج والذى يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ودائمة للنساء دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا.

ودعت المحافظ ممثلي السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية بالعمل نحو دعم المشروعات الصغيرة للسيدات بمدينة عزبة البرج لتمكينهم اقتصاديًا خاصة مع طبيعة المدينة الساحلية إذ يعمل الرجال بها بمهنة الصيد مما يحتم سفرهم لفترات طويلة، وكذلك دعم الأنشطة والبرامج المختلفة للشباب بمحافظة دمياط.