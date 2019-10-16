شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يلتقي زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وحضر اللقاء السفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن.

وخلال اللقاء، عرض رئيس الوزراء التطورات الاقتصادية في مصر على مدار الفترة الماضية، وما حققته مصر من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، نجح في تحقيق المستهدف منه، وأصبح نموذجاً يحتذى في التطبيق الأمثل لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

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وأشار مدبولى إلى أن الحكومة عملت على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج دعم نقدى، وسلعى، وإسكان اجتماعى، وغيرها من البرامج.

من جانبه أشاد ماكول بما حققته مصر من نجاح على الصعيد الاقتصادى، وتساءل عن تطورات الحرب على الإرهاب، وما تقوم به مصر من جهود في هذا الشأن، فاستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وما تحقق على مدار السنوات الماضية من نجاح في دحر الإرهاب.

وعقّب ماكول بأنه يعتبر نفسه من الأصدقاء الداعمين لمصر، ولدورها الإقليمى المهم، وسوف يستمر في دعم مصر في الكونجرس، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارات التي قام بها إلى مصر من قبل، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى وما لمسه من رؤية وقيادة يتمتع بها الرئيس، مؤكداً أن مصر ستظل شريكاً محورياً لا غنى عنه للولايات المتحدة.