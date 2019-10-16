شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للثقافة» يناقش تجديد الخطاب الديني بدار الوثائق في الفسطاط 23 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، أمسية ثقافية بعنوان«الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش» وذلك في السادسة مساء الأربعاء 23 أكتوبر، بدار الوثائق بالفسطاط.

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يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسات الدولة الوطنية الرامية إلى تجديد الخطاب الديني، وضمن الخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية الهادفة إلى التنوير والارتقاء بوعى الشباب لمجابهة الفكر المتطرف.

تستضيف الأمسية، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الدكتور أحمد مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب القاهرة، المستشارة تهاني الجبالي، ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

وتتناول مفهوم تجديد الخطاب الدينى، والمحاور التي تعمل الدولة عليها لحماية الشباب من الأفكار الهدامة، إلى جانب إلقاء الضوء على العديد من صور التسامح في المجتمع، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعنوان الأمسية.