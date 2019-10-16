شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قنوات الإخوان الإرهابية تحتفى بالعدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة "extra news" تقرير يؤكد دعم قنوات جماعة الإخوان الإرهابية للعدوان التركى على الأراضى السورية، على الرغم من الضحايا التى خلفها القصف. ودعا أحد المقدمين فى قناة "مكملين" أن السوريين سعداء بالغزو التركى، وقال لأحد المداخلات فى البرنامج: "أنا شايف أن السوريين من أطفال وكبار ونساء مبسوطين"، محاولا تزييف الحقيقة ونقل صورة مختلفة عن أرض الواقع. Advertisements

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