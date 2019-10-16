شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العدوان التركى العنيف على مدينة رأس العين السورية لليوم الثامن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثامن على التوالى، واصلت القوات التركية عدوانها على شمال سوريا، وشهد اليوم الأربعاء قصف تركى عنيف على مدينة رأس العين السورية.
وتواصل تركيا العدوان على شمال سوريا، وسط إدانة عربية ودولية كبيرة لهذا العدوان، حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة اليوم لبحث هذا الاعتداء.
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