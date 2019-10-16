شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فى تصادم عدة سيارات بنفق الشهيد أحمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان بينهما سيدة، مصرعهما، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ أثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بنفق الشهيد "أحمد حمدي" بمحافظة السويس.
وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا بتصادم عدة سيارات داخل نفق الشهيد أحمد حمدى، ما أسفر عن مصرع شخصين، بينهم سيدة، وإصابة 13 آخرين، من جنسيات مختلفة.
جرى الدفع بعدة سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى "السويس" العام، فيما دفع مرور السويس بأوناش لسحب السيارات، وإعادة الحركة المرورية بالنفق.
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