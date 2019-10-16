شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طيران جيش الاحتلال التركى يستهدف مدنيين فى رأس العين شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف طيران جيش الاحتلال التركى عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، وذلك خلال العدوان الذى يقوده أردوغان ضد المكونات السورية شمال البلاد. نشرت قوات سوريا الديمقراطية مقطع فيديو يبرز لحظة استهداف الطيران التركى للمدنيين، وذلك منذ ثلاثة أيام فى منطقة رأس العين المكتظة بالمدنيين. Advertisements يظهر مقطع الفيديو تجمع عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين وسط حى مدنى يتم قصفه بواسطة طيران جيش الاحتلال التركى. ووصفت قوات سوريا الديمقراطية عملية استهداف المدنيين السوريين بالمجزرة التى نفذها جيش الاحتلال التركى بحق المناهضين للحرب. وأطلق جيش الاحتلال التركى عملية عسكرية لاستهداف المكونات السورية شمال البلاد بذريعة محاربة الإرهاب ، وهو الغزو الذى رفضته العديد من الدول العربية والأوروبية ودعت أنقرة لوقف عدوانها على سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طيران جيش الاحتلال التركى يستهدف مدنيين فى رأس العين شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.