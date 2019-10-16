شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 4 مصريين يستردون 140 ألف جنيه تكاليف استخراج إقامتهم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى استرداد تكاليف استخراج الإقامة لأربع مصريين بقيمة 8000 ريال سعودى، لكل منهم بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصرى.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة وحل مشكلة 4 مدرسين هم : "أ.ف .ع" ، و"ر .ح .م" ، و"س .ح .أ"، و"م .ع .أ" يعملون لدى أحد المؤسسات التعليمية ، قاموا بدفع تكاليف استخراج الإقامة لكل منهم بقيمة 8000 ريال سعودى، حتى نهاية العام الدراسى الماضى حتى يتسنى لهم التمتع بإجازتهم السنوية على وعد من صاحب العمل بدفعها فور عودتهم، إلا أن الكفيل ماطل فى السداد لمدة تزيد علي أكثر من الشهر ونصف الشهر من رجوعهم لممارسة العمل.

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وبتواصل الوزارة مع مكتب التمثيل العمالى بجدة للوقوف علي مدي التقدم المحرز فى المشكلة، أشار المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، إلي أن قام بالتواصل مع "ح .س" مدير المدرسة للتعرف على أسباب التأخير فى صرف تكاليف الإقامات وفقا لنظام العمل السعودى بتحمل الكفيل كافة تكاليف الإقامة وتذاكر السفر، وبعد أكثر من أسبوعين من التواصل بمسئولى المدرسة، تم استلام المدرسين الأربعة تكاليف الإقامات بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصرى.