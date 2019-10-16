الجالية الأذربيجانية: حرصنا على حضور مؤتمر الإفتاء لتوجه مصر الوسطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية بالقاهرة، إن مؤتمر الإفتاء يعد تظاهرة فكرية وحضارية لعلماء الأمة. وأضاف نصيروف، لـ"الخليج 365"، على هامش المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن علماء العالم يتجمعون فى مصر لبحث هموم الامة وواقعها ومستقبلها. Advertisements وأشار رئيس الجالية الأذربيجانية بالقاهرة، إلى أن الجالية الأذربيجانية حرصت على حضور مؤتمر الإفتاء المصرية لقيمته العلمية وللتأكيد على التوجه الوسطى لمصر وللأزهر. يذكر أن المؤتمر الخامس لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يحضره عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندى، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.

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