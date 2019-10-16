شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الكنيسة: حريق بقاعة مناسبات كنيسة مارجرجس المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكاتدرائية، أن حريق شب اليوم الأربعاء، بقاعة المناسبات التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة المنصورة والكائنة بالدور الثانى بالكنيسة ذاتها. وتمكنت قوات الدفاع المدنى بمعاونة المتواجدين بالكنيسة من السيطرة على الحريق بشكل تام، ولم يصب أى شخص من جراء الحادث. Advertisements كان حريق قد شب بكنيسة مارجرجس حلوان أمس الأول أتى على محتوياتها كلها دون حدوث أية إصابات أو خسائر بشرية.

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