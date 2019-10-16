شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لوفد «النواب» في البرلمان الدولي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في صربيا حالياً نشاطاً مٌكثفاً لأعضاء الوفد البرلماني المصري في لجان وأجهزة الاتحاد.

شارك النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الأربعاء، في اجتماعات اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان بالاتحاد والتي دارت حول مشروع قرار حول دور البرلمانات في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 فضلا عن مشاركته في أعمال لجنة السلم والأمن الدوليين والتي دارت مناقشاتها حول موضوع تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من مهددات الأمن العالمي، وحث السيد النائب كريم درويش خلال مداخلته في اللجنة البرلمانات على العمل مع الاتحاد البرلماني الدولي في وضع نموذج تشريعي يمكن لبرلمانات الدول المختلفة الاسترشاد به لوضع تشريعات وطنية تضمن إصدار قانون خاص بمكافحة هذه الجريمة بالإضافة لدعوة الحكومات إلى تعميق أواصر التعاون الدولي في هذا الصدد مع ضرورة تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.

كما شهد منتدى البرلمانيين الشباب مشاركة النائب حسن عمر حسانين عضو مجلس النواب، واصغر نواب البرلمان سنا، في مشروع القرار الخاص بضمان الحق في التغطية الصحية من وجهة النظر الشبابية باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة، واستعرض السيد النائب خلال تلك المشاركة التجربة المصرية في شقها التشريعي عبر تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل فضلاً عن مشروع 100 مليون صحة.

فيما شاركت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان في اجتماعات منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي دار موضوعها حول رفع الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية والمالية أمام حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية واستعرضت السيدة النائبة التجربة المصرية في الاهتمام بالمرأة وتمكينها خاصة في مجال الصحة عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة واعلان عام 2017 عام للمرأة المصرية وجهود الدولة من خلال حملة الكشف المبكر عن الأورام وسرطان الثدي والكشف عن الأمراض السارية، ودعت النائبة في مداخلتها أمام الاجتماع إلى تفعيل النصوص القانونية والتشريعات، التي تتيح تمكين المرأة وتضمن حقوقها في كافة المجالات.

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وشاركت النائبة رانيا علواني في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي حيث دارت المناقشات حول موضوع القضاء على التمييز ضد المرأة في القانون وأكدت النائبة رانيا علواني خلال مداخلتها على أن الاهتمام بقضية النهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها والعمل على تمكينها لم تعد مسألة خلافية على المستوى العالمي بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية المجتمعية والتطور الذي تسعى إلى تحقيقه دولنا. كما أصبح مقياس رُقي الدول ومعيار تقدمها هو ما حققته في مجال تحسين أوضاع النساء وسد الفجوة النوعية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات في ضوء الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الجديدة 2030، والتي تُعد المرأة أحد أهم ركائزها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وشارك كل من النائبين حسن عمر ومحمود رشاد في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد والتي دارت المناقشة فيه حول تطبيق نظم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك أيضا اليوم المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب المصري في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى. حيث يأتى اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية ضمن سلسلة من الاجتماعات المتصلة باجتماع الجمعية 141 للاتحاد البرلمانى الدولى.

وتناقش جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية، على مدار ثلاثة أيام، ضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات، يأتى في مقدمتها موضوع إنفاذ القانون ووسائل الرقابة للبرلمانات، وإتاحة العمل البرلمانى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وسبل تعزيز قدرات البرلمانات وبناء قدرات الأعضاء والموظفين، وأهمية التدريب بغرض تعزيز هذه القدرات، والثقافة البرلمانية، هذا ومن المُقرر أن تعقد جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية اجتماع مشترك مع الاتحاد البرلمانى الدولى لدراسة التقرير البرلمانى العالمى لعام 2021، والذى يصدره الاتحاد البرلمانى الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وساهم في إعداده 150 برلمان، بهدف تحقيق رؤية برلمانات أفضل وديمقراطيات أقوى، من خلال تقديم نتائج وتوصيات تستند إلى الخبرات البرلمانية.

الجدير بالذكر أن جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية تعمل كهيئة استشارية للاتحاد البرلماني الدولي، وتضم في عضويتها الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية.

زيارة وفد مجلس النواب للبرلمان الدولى

زيارة وفد مجلس النواب للبرلمان الدولى

زيارة وفد مجلس النواب للبرلمان الدولى

زيارة وفد مجلس النواب للبرلمان الدولى

زيارة وفد مجلس النواب للبرلمان الدولى

زيارة وفد مجلس النواب للبرلمان الدولى

زيارة وفد مجلس النواب للبرلمان الدولى