«الآثار»: إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري بمقبرة توت عنخ آمون (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك، ناحية البر الغربي بمدينة الأقصر، لتفقد تركيب غطاء التابوت «الكوارتيزيت» الخاص بالملك الموجود بالمقبرة. كمّا تفقد «العناني»، صباح الأربعاء، أعمال البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجبانة «العساسيف» بالبر الغربي بالأقصر، والتي نجحت أول أمس، في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها، صباح السبت القادم، بمؤتمر صحفي بغرب الأقصر. تركيب الغطاء للتابوت الحجرى لتوت عنخ أمون بالاقصر تركيب الغطاء للتابوت الحجرى لتوت عنخ أمون بالاقصر تركيب الغطاء للتابوت الحجرى لتوت عنخ أمون بالاقصر

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