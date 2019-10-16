شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إعداد مخطط لتحويل الموانئ البحرية لـ«خضراء» بالتعاون مع وزارة النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لمتابعة تقييم ومراجعة الوضع البيئي للموانئ البحرية، واستعراض تقرير اللجنة المختصة بإعداد تقرير عن الوضع البيئي في كل ميناء، بحضور رئيسي موانئ البحر الأحمر وميناء دمياط ونائب رئيس ميناء الاسكندرية ورئيس جهاز شؤون البيئة.

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل ضرورة وضع أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، ووضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.

Advertisements

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة أنه جار إعداد مخطط لتحويل الموانئ البحرية إلى موانئ خضراء «موانئ بيئية» بالتعاون مع وزارة النقل، بناء على تكليف من الرئيس وان عمل اللجنة المشكلة يأتي في هذا الإطار.

ثم استعرض الجانبان نتائج اللجنة المشكلة لتقييم الوضع البيئي في موانئ (البحر الأحمر- الإسكندرية والدخيلة- دمياط)، حيث تم استعراض نتائج الوضع البيئي لكل ميناء خطة إدارة البيئة للميناء والسجل البيئي والرصد الذاتي ونتائج تحليل جودة الميناء وخطط الطوارئ البيئية ونظام المتابعة والرقابة والتنسيق وحالة كل من الارصفة والمسطحات المائية لكل ميناء.

كما استعرض وزير النقل جهود الموانئ البحرية في هذا المجال، حيث أشار إلى أنه يتم متابعة التزامات الشركات المتعاملة مع الميناء بالاشتراطات البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالموانئ والتأكيد على الإلتزام بالقواعد الارشادية للبيئة (مع ملاحظة ان ميناء دمياط هو الميناء الوحيد الحاصل على شهادة المواصفة الدولية للبيئة)، وكذلك الاهتمام باعمال بالرصد البيئي الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء والمسطح المائي داخل جميع الموانئ البحرية ووضع خطة يومية للمرور على المسطحات المائية وتحديث خطة الطوارئ لحوادث التلوث البيئى لافتا إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات عمل خطة للتخلص من المخلفات الخطرة وكذلك تدعيم اسطول وحدات التطهير للمسطح المائي بشراء وحدات جديدة وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة انتشال السفن الغارقة داخل احواض الموانئ والقنوات الملاحية.

يذكر أن مصطلح الميناء الأخضر يعني ميناء قليل التأثير السلبي على البيئة ويراعي كافة الاعتبارات البيئية في كل مراحل الإنشاء والتشغيل ويمثل الميناء الأخضر والمعروف أيضا باسم الميناء البيئي نموذجا للتنمية المستدامة للموانئ وتعود فوائده بالنفع الاقتصادي على الدولة والمجتمع.