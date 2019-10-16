شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستضيف المركز الطبى العالمي، الخبير الألماني الأستاذ الدكتور جيرو شتراوس، خبير جراحات الأذن الدقيقة ومناظير الأنف وقاعدة الجمجمة وجراحة الحنجرة والقصبة الهوائية، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2019، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 ص حتى 2 م. للتواصل: رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

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