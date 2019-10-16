شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق حملة «صحتك يا شباب» للكشف على الطلاب بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب حملة «صحتك يا شباب» للكشف بالمجان على فئات المجتمع الجامعي، من أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، بالإضافة إلى قياس الوزن والطول وحساب مؤشر الكتلة، وتوعية وتحويل الحالات المرضية للجهات المختصة لتلقي العلاج.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الحملة تستمر لمدة أسبوعين، في 3 أماكن ثابتة داخل الجامعة، بجوار مبنى القبة وخلف كلية التجارة وبجوار باب مترو الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية والمشاركة الفعالة بجميع المبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات، في إطار دورها ومسئولياتها المجتمعية.

وأشار «الخشت» إلى أن جامعة القاهرة ساهمت بقوة في فعاليات المبادرات القومية والتي من أهمها مبادرة «100 مليون صحة» لمكافحة فيروس سي، حيث استضافت الجامعة جانبًا من فعالياتها، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في الكشف على الطلبة والطالبات، على مدار شهري مارس وأبريل 2019، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات عن التعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية واستخدام الأدوات الشخصية، كما تبنت الجامعة حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والأشاعات وتحويل حالات مرضية للعلاج.

جامعة القاهرة تطلق حملة "صحتك يا شباب"

جامعة القاهرة تطلق حملة "صحتك يا شباب"

جامعة القاهرة تطلق حملة "صحتك يا شباب"