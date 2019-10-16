شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «عبدالعال» مع رؤساء نواب تشيلي وقبرص ومالاوي والنمسا في صربيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في صربيا حاليًا، نشاطًا مٌكثفاً ولقاءات ثنائية متعددة عقدها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في إطار الدبلوماسية البرلمانية مع نظرائه بكل من دول تشيلي وقبرص ومالاوي والنمسا، وتهدف تلك اللقاءات إلى دعم الدبلوماسية الحكومية المصرية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا العالمية والإقليمية وتوحيد الرؤية تجاه بعض القضايا التي تهم المصالح المصرية.

ففي لقائه مع رئيس مجلس النواب الشيلاني، إيفان فلوريس جارسيا، والوفد المرافق له، أكد الدكتور على عبدالعال، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيرًا إلى السياسة الخارجية المصرية المنفتحة مع جميع دول العالم الصديقة والشريكة لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على أهمية تفعيل آلية التشاور السياسي المصري الشيلاني على مستوى وزارة الخارجية، وعلى الصعيد البرلماني، رحب الدكتور على عبدالعال بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب الشيلاني إلى مصر ديسمبر المقبل، باعتبارها تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الشيلانية خاصة في شقها البرلماني، مشيرًا إلى إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين مصر وتشيلي تكون بمثابة قناة إيجابية لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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وفي لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، ديمتريس سيلوريس، رئيس مجلس النواب، أكد الدكتور علي عبدالعال على العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين، وهو ما يعبر عنه الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للقضية القبرصية في كافة المحافل الدولية، ومشددًا على الدعم الكامل لحقوق قبرص السيادية في منطقتها الإقتصادية، ومعارضة مصر الشديدة لأى انتهاك للسيادة القبرصية، مستعرضًا أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي وملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب.

والتقى «عبدالعال» مع رئيسة الجمعية الوطنية بمالاوى كاترين غوتاني هارا، أعرب الدكتور على عبدالعال عن عميق تقديره للحراك الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، واستعرض خلال اللقاء المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمدعوم بتشريعات تحفز الاستثمار الأجنبي، على الصعيد الثنائي، أكد الدكتور على عبدالعال على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية البرلمانية بين البلدين عبر تبادل الخبرات والمعلومات خاصة بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري ومعهد التدريب البرلماني لتدريب الكوادر الفنية المؤهلة وامداد النواب بالمعلومات والخبرات اللازمة لهم، فضلا الزيارات وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

أما في لقائه برئيس برلمان النمسا فولفجانج سوبوتكا، عبر الدكتور على عبدالعال عن تقديره لحالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعبر عنها كثافة الزيارات المتبادلة بين القيادة السياسية في كلا البلدين، مؤكدًا على ضرورة استثمار تلك الحالة الإيجابية في العلاقات المصرية النمساوية، خاصة في شقها الاقتصادي.

واستعرض الدكتور علي عبدالعال خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي حققتها مصر على مدار العامين الماضيين في مجال الاصلاح الاقتصادي، ووضع قانون جديد للاستثمار، واتخاذ إجراءات تصب في دعم المستثمرين، مما سمح بخلق مناخ جديد يتيح الفرصة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك الشركات النمساوية، كما تطرق سيادته لأولويات الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقي وإمكانية مشاركة النمسا في برنامج للتعاون الثلاثي مع مصر في إفريقيا، مشيدًا بموقف النمسا التاريخي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

"عبدالعال" يلتقى رؤساء نواب تشيلى وقبرص ومالاوى والنمسا فى صربيا

"عبدالعال" يلتقى رؤساء نواب تشيلى وقبرص ومالاوى والنمسا فى صربيا

"عبدالعال" يلتقى رؤساء نواب تشيلى وقبرص ومالاوى والنمسا فى صربيا

"عبدالعال" يلتقى رؤساء نواب تشيلى وقبرص ومالاوى والنمسا فى صربيا

"عبدالعال" يلتقى رؤساء نواب تشيلى وقبرص ومالاوى والنمسا فى صربيا