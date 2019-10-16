شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تعلن بدء قبول الدارسين بفرع أكاديمية الفنون في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة أسيوط عن بدء تلقى قبول طلبات الالتحاق بفرع أكاديمية الفنون بمحافظة أسيوط، وذلك بنظام التعليم الموازى للعام الدراسى 2019 - 2020.

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قالت وزيرة الثقافة إن الثقافة المصرية تواصل الخطوات الجادة في طريق تطوير وإعادة تشكيل الوعى وبناء الانسان.. واستمرارا لعملية إعداد كتائب من المبدعين يمثلون عناصر ومفردات قوة مصر الناعمة جاء تأسيس فروع لأكاديمية الفنون في المحافظات، تضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة، وتقوم بتدريس نفس المناهج بنظيرتها في القاهرة.

وأشارت إلى أن فروع أكاديمية الفنون في المحافظات تهدف إلى فتح آفاق تعليمية جديدة، وتبنى الراغبين في دراسة الفنون بشكل علمى متخصص، لافتة إلى أن أكاديمية الفنون بالقاهرة تعد الوحيدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وتعمل برامجها على تخريج متخصصين أكاديميين يثرون ساحة الإبداع باعتباره الوسيلة المثلى للارتقاء بالمجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، إن الدراسة بنظام التعليم الموازى بفرع أكاديمية الفنون بأسيوط جاء بعد الانتهاء من إعداد واستيفاء كافة المقومات التي تعتمد عليها العملية التعليمية، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والشهادات الجامعية دون التقيد بشرط السن وسنة التخرج، وتشمل مرحلة البكالوريوس لثلاثة معاهد هي: العالى للفنون المسرحية قسمى التمثيل والإخراج- العالى للسينما قسمى السيناريو والإخراج- العالى للموسيقى العربية قسمى الغناء والآلات الشرقية، ومرحلة الدراسات العليا لأقسام معهد النقد الفنى وهى النقد الأدبى، النقد التشكيلى، النقد الموسيقى، فلسفة الفن وعلومه، إلى جانب مرحلة الدراسات العليا للمعهد العالى للفنون الشعبية. وكذلك يتم قبول طلاب غير نظاميين بالمرحلة دون العليا (إعدادى - ثانوى) بالمعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) للدراسة الموسيقية بأقسام الوتريات - آلات النفخ - الغناء والتأليف، على أن تقدم الطلبات بمقر جامعة أسيوط.