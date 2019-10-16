شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 9 ملايين جنيه.. وضع حجر أساس مدرسة «السلام» الإعدادية بسيوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وضعَ اللواء وفائي الحصيوى، رئيس مجلس سيوة، حجر أساس مدرسة «السلام» الإعدادية بسيوة، بحضور الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس مجاهد نجم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.
وأوضح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح أن مدرسة «السلام» ضمنْ إطار تطوير منظومة التعليم بالمحافظة، بهدف تخفيف كثافات الفصول ومعاناة الطلاب للمسافات المتباعدة بين المدارس.
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