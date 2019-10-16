شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه و10 رؤوس ماشية لدعم مدرسة بـ«سيوة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، على صرف مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، لدعم تنمية الثروة الزراعية والحيوانية بمدرسة «سيوة» الثانوية الزراعية. كما تبرّع رجال أعمال سيوة بـ١٠ رؤوس ماشية لدعم تربية الحيوانات بعنابر المدرسة، تشجيعًا على استثمار واستغلال إمكانيات ومقومات المدرسة.

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